FIFA:” Ecco cosa faremo per le sostituzioni”

FIFA:” Ecco cosa chiederemo per le sostituzioni”

La proposta non è nuova, perché già qualche mese fa Gabriele Gravina aveva sottoposto all’IFAB la questione. Stavolta, però, a muoversi è direttamente la FIFA, che avrebbe chiesto di aumentare il numero di sostituzioni, portandole a cinque. Un provvedimento necessario per aiutare i giocatori a tornare a pieno regime dopo la sosta forzata causata dall’emergenza sanitaria globale. Il calcio, infatti, dovrà riprendere a ritmi frenetici, con tante partite in pochi giorni. Un portavoce della FIFA ha dichiarato:

“Quando riprenderanno le competizioni, è probabile che si debba affrontare un calendario congestionato, con una frequenza di partite più alta del normale. La sicurezza dei giocatori è una delle principali priorità della FIFA. La nostra preoccupazione, in questo senso, è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di potenziali infortuni per gli sforzi profusi. Alla luce di ciò, e alla luce della sfida affrontata a livello globale, la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione delle Federazioni”, riporta Sky Sports UK. Qualora la proposta venga approvata, dovrebbe riguardare anche la stagione 2020/2021, incluso l’Europeo.