Fedele: “Nemmeno la zona Uefa è alla portata di questo Napoli”

Enrico Fedele, ex procuratore sportivo, sulle colonne del quotidiano Il Roma, ha criticato la prestazione del Napoli col Lecce.

Premesso che il calcio di rigore su Milik era netto e non riesco a spiegarmi come l’arbitro e il Var non abbiano concesso la massima punizione, ieri ho avuto la conferma di quanto avevo denunciato subito dopo la sofferta vittoria contro la Sampdoria: questo Napoli continua ad essere in uno stato confusionale, così come mi era apparso a Genova dove, contrariamente a quanto affermato da opinionisti o tifosi sprovveduti, la squadra aveva ben impressionato solo nella prima parte della gara e nel finale.

Troppo poco, così come troppo pochi sono stati i primi venti minuti contro il Lecce, quando sembrava che gli azzurri potessero fare un sol boccone degli avversari. Invece è emerso il solito “male”: stucchevoli passaggetti laterali, conclusioni fuori bersaglio e sbandata difensiva. Nè sono serviti gli inserimenti di Lobotka e Politano nello schieramento base.

Entrambi “vagabondi” nel primo tempo e saggiamente sostituiti nel corso della ripresa. Così come mi ha deluso Demme che ha mostrato le buone qualità di cerniera tra centrocampo e difesa fallendo quello di raccordo con il reparto offensivo. Compito che ritengo non sia in grado di ricoprire. A Gattuso, comunque, va fatta una bella tiratina d’orecchie perchè non è stato capace di trovare una soluzione per frenare l’unica fonte di gioco del Lecce, vale a dire Saponara che, insieme a Falco, ha spadroneggiato in lungo e largo facendo “ballare” i difensori azzurri.

Poi al tecnico do un consiglio: decida una volta per tutte chi deve essere il titolare tra i pali, Ospina o Meret? La difesa, con il ritorno di Koulibaly, ha bisogna di un assetto definitivo. Portiere compreso. E da oggi pensiamo al futuro e mettiamo da parte le facili illusioni.

La zona Uefa non è a portata di mano di questo Napoli, così come avevo ribadito dopo il ritorno alle vittorie con Lazio, Juventus e Samp. Unico obiettivo resta la Coppa Italia. Concentriamo le forze per superare il doppio confronto con l’Inter e cerchiamo di centrare la qualificazione alla finale all’Olimpico. Servirebbe a salvare una stagione più che fallimentare.

