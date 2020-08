Fedele boccia Osimhen: ” Un fenicottero”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, ha parlato a ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Queste partite contano poco. Osimhen ha una bella gamba, ma lega poco, non fa inserire i centrocampisti. Non ha tecnica, non sensibilità nell’uno-due. Lui è un fenicottero, ha gamba, leve lunghe, non è bello ma quando prende corsa diventa devastante ma questo è un problema perché il Napoli gioca in un modo ed ora deve cambiare come nel secondo test.