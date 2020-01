Fedele :”Alla Juve non sono più allegri di Sarri”

La sconfitta di Napoli nonostante il primo posto in classifica e la qualificazione agli ottavi di Champions ha acceso il dibattito su Maurizio Sarri. Le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Juventus nel post gara non ha certo aiutato a far placare gli animi, anzi li ha accesi ancor di più con molti tifosi che hanno criticato il tecnico per le scelte fatte in campo e le parole pronunciate fuori.ntervenuto a ‘Canale 21’, il procuratore ha rivelato: “I calciatori della Juventus sono stanchi di Sarri: vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri. Questa è la verità ed è il motivo per cui il Napoli ha vinto contro i bianconeri. Se la squadra è prima in classifica, è solo perché ha dei fuoriclasse nel suo organico”.

Finora il percorso della Juventus è stato praticamente quasi senza macchie: in campionato sono 16 le vittorie con tre pareggi e due sconfitte (quella con la Lazio oltre a quella di Napoli), in Champions cinque successi e un pareggio, due vittorie anche in coppa Italia. Non basta però per far stare sereno Maurizio Sarri che è criticato anche per il bel gioco che finora i bianconeri non hanno mostrato con continuità.