Fauci:” Il virus? Non è costruito in laboratorio!”

Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie infettive e consigliere di Donald Trump per l’emergenza coronavirus negli Stati Uniti, ha smentito la posizione della Casa Bianca riguardo l’origine del Sars-Cov-2. Ne dà notizia l’Ansa. Il segretario di Stato Mike Pompeo nel week-end aveva ribadito che per gli Usa è stato creato in un laboratorio cinese, creando nuove frizioni con lo stato asiatico.

In un’intervista rilasciata a National Geographic, l’infettivologo ha spiegato: “Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli, e a cosa c’è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente“.

Anthony Fauci ha sottolineato che “guardando all’evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie”.