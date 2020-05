Fase 2 : Quello che c’è da sapere!”

Come sarà la nostra estate? Sarà possibile andare in spiaggia o in vacanza? Sì, con l’inizio della Fase 2 sarà possibile spostarsi, anche se la mobilità tra Regioni non per comprovati motivi dipenderà dalla curva epidemiologica. Intanto – scrive il Corriere della Sera – le Regioni si stanno organizzando in maniera diversa per permettere l’accesso alle spiagge in massima sicurezza.

LE MISURE DELLA CAMPANIA – Sulla costiera amalfitana e nel Cilento, tra le mete preferite per le vacanze nella nostra regione, l’idea è quella di contingentare gli ingressi nei lidi privati, che dovranno per forza abbassare il numero di capienza a causa del distanziamento sociale. Sulle spiagge libere, invece, si sta pensando di affidare i controlli degli ingressi ai vigili. A Ischia, altra bellezza delle nostre terre, l’idea sarebbe quella di creare piattaforme galleggianti gestite dagli stabilimenti per ospitare un massimo di 2-3 persone in pieno relax e in piena sicurezza.