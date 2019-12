Fantacalcio-mania: Cercasi svincolati

Uno sguardo alla vostra rosa, poi qualche momento di riflessione. Orgoglio e soddisfazione da una parte, il rammarico di non aver fatto abbastanza dall’altra. Errare però è umano, si sa. Con Joao Pedro, Nainggolan e Gosens in rosa al fantacalcio, la rabbia nel vedere Kulusevski tra gli svincolati non può che considerarsi una giusta compensazione. D’altronde, non potevate certo azzeccarli tutti già nell’asta di Ferragosto. A gennaio, però, non è più concesso sbagliare.

Con il campionato giunto quasi al termine del girone d’andata, un esperto fantallenatore non può assolutamente permettersi di lasciarsi sfuggire le occasioni che, sul mercato dei “fantasvincolati”, si palesano ai suoi occhi. Troppi giocatori sono stati trascurati a fine estate, l’asta di gennaio – o, eventualmente, anche i singoli scambi interni alla lega – è la giusta occasione per concedere loro l’attenzione che meritano. Nella gallery in alto, abbiamo raccolto 10 giocatori (la maggior parte low cost) che dovrete assolutamente provare ad aggiungere alla vostra squadra.