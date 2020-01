Fantacalcio-mania: Bologna-Verona

Bologna, scatta l’allarme Orsolini

Infortunio alla spalla per Orsolini, in forte dubbio per la sfida contro il Verona: al suo posto è pronto Skov Olsen.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dzemaili, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

INFORTUNIO ORSOLINI: LE CONDIZIONI DELL’ATTACCANTE DEL BOLOGNA

Verona, tre assenti per Juric

Juic deve fare a meno di tre giocatori: Empereur, Salcedo e Bessa, quest’ultimo al centro di numerose voci di mercato.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini.