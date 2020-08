Fabian Ruiz:” Partita speciale. Possiamo fare la storia”

Fabian Ruiz ai microfoni di Sky

Per te che sei spagnolo è una partita speciale?

E’ una partita speciale giocare qui per tutti i giocatori . Soprattutto per me che non ho mai vinto qua e sono spagnolo, sarebbe ora che io vinca

Per i tifosi del Barca è speciale?

Per i tifosi del Barca è molto importante. Noi però siamo coscienti che possiamo far la storia