 Esplosione in una fabbrica ad Ottaviano

Una violentissima esplosione si è verificata all’interno della Adler Plastic, fabbrica che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche nei pressi di Ottaviano: secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero almeno cinque feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. Paura per uno scenario apocalittico, soprattutto a causa della forte esplosione e la nube di fumo nero, visibile da ogni Comune del Vesuviano.La paura è stata forte anche per il fortissimo boato che si è sentito dopo l’esplosione. Una colonna di fumo nero è visibile da ogni parte della zona vesuviana. Lo scoppio sarebbe avvenuta nella zona dei forni, ma ha coinvolto tutta la fabbrica, compresi gli uffici,. Danni si sono verificati anche alle case e a fabbriche intorno. La Adler non stava facendo produzione: gli operai presenti erano impegnati nella manutenzione proprio in attesa di riaprire.