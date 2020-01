Enrico Varriale: “I dati del Napoli si commentano da soli. De Laurentiis deve fare una cosa”

Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli di occasioni ne ha avute tante. Quella foto del bambino che piange rappresenta un po’ lo stato d’animo di tutti i tifosi del Napoli. I dati del Napoli si commentano da soli. Bisogna provare a riscattarsi e ci sono due partite che potrebbero offrire questa possibilità. Al momento però Lazio e Juventus sono le due squadre più in forma e forti del campionato, le più difficili da affrontare. La Coppa Italia è un obiettivo che il Napoli potrebbe raggiungere, tutto dipende da quale Napoli scenderà in campo. Il Napoli sceso in campo contro la Fiorentina sembrava impaurito, deprimente, sembrava una squadra che non sapesse cosa fare, è preoccupante. Questa è una squadra che sembrava aver ritrovato qualcosa dopo la vittoria con il Perugia. Con la Fiorentina ha fatto un passo indietro e facciamo fatica a capire chi è il Napoli. Quel Napoli non lascia speranze. De Laurentiis dovrebbe far sentire un po’ la sua voce. Ha gestito benissimo questa società in 16 anni, poi in sei mesi sono stati commessi numerosi errori. I giocatori sono professionisti che hanno il diritto e il dovere di onorare la maglia che indossano e lo stipendio che ricevono”.

