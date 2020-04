Emergenza Covid -19:Bilancio nazionale del 12/04/2020

Il dottor Borrelli nella consueta conferenza sull’ emergenza Covid-19 ha diramato il seguente bollettino Ecco le sue parole.

“Il numero di pazienti Covid-19 postivi sono in aumento. I malati sono 102.253 con un incremento pari a 1984 pazienti rispetto a ieri in cui erano stati 1996. Il numero di pazienti in terapia intensiva è di 3343 persone, 38 meno di ieri Sono ricoverate con sintomi 27847 persone, 297 meno di ieri. Ci sono 431 deceduti mentre ieri erano stati 619, Ad oggi i decessi sono 19899.Vi sono 34211, per un aumento in 24 ore di 1677 unità ,ieri erano state dichiarate guarite 2079 persone.Le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 156363 (4092 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 4694. I tamponi fatti oggi sono stati 46720(ieri 56609). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 11,4 tamponi fatti, il 8,8%.