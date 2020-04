 Emergenza Covid 19:Bilancio del 18/04/2020

Totale complessivo positivi Campania: 4.029

Totale complessivo tamponi Campania: 49.187

Ieri c’è stato un incremento di guariti o dimessi di 12 persone( 16,1%). In totale sono stati dimessi 643.In isolamento domiciliare ci sono 35 pazienti in più rispetto all’altro ieri( 59%).In isolamento domiciliare in totale ci sono 2364.Ieri c’è stato un decremento di 17 unità tra i ricoverati(15.2%), In totale i ricoverati sono 605.Ieri nessun paziente è stato ricoverato in terapia intensiva.In totale in terapia intensiva i pazienti ricoverati complessivamente fino ad oggi sono complessivamente 76. Purtroppo ieri ci sono stati 7 morti in più ( 7.5%) In totale i decessi sono 300.