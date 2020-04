Emergenza Covid-19: Bilancio regione Campania 22/04/2020

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715 tamponi di cui 30 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 72 tamponi, di cui nessuno positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158 tamponi di cui 3 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 3 positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 576 tamponi di cui 13 positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 79 tamponi, di cui 1 positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 103 tamponi, di cui nessuno positivo;

– Laboratorio di biotecnologie avanzate del CEINGE: sono stati esaminati 150 tamponi, di cui 1 risultato positivo .

Positivi di oggi: 53

Tamponi di oggi: 2.623 Totale complessivo positivi Campania: 4.238

Totale complessivo tamponi Campania: 58.324

Ecco il bilancio sul fronte Covid-19 I dimessi hanno subito un decremento di 12 unità(20,5) In totale i dimessi sono 860. I pazienti in isolamento domiciliare hanno subito un incremento di 66 unità( 57,9 %) Il totale dei pazienti in isolamento sono 2.422. Hanno subito un decremento i ricoverati con sintomi. Oggi vi sono 9 ricoverati in meno (12,5) Ad oggi ci sono 523 ricoverati complessivamente. In terapia intensiva ci sono 5 pazienti in meno. In tutto ci sono 53 pazienti in terapia intensiva da quando è iniziata la pandemia. Oggi purtroppo sono aumentati i morti Oggi hanno subito un incremento di 10 morti( 7.8) Il totale di morti è di 327