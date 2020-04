Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 30/04/2020

Oggi c’è il numero più alto di guariti da quando è iniziata la pandemia. Infatti c’è un aumento di 4693 guariti rispetto a ieri in più 75.945. I casi totali sono 105263 con un incremento rispetto a ieri. Calano i pazienti attualmente positivi. Infatti i pazienti Covid 19 positivi sono 101551 con una diminuzione di 3106 rispetto a ieri.Di questi 1694 sono in terapia intensiva. La terapia intensiva ha subito un decremento di 101 in meno rispetto a ieri.Di questi ci sono 18149 sono ricoverati con sintomi più o meno lievi. I ricoverati con sintomi sono 1061 rispetto a ieri. La maggior parte delle persone affette da Coronavirus è in isolamento domiciliare con sintomi più o meno lievi. Essi sono 81708 pari al 80% del totale. Purtroppo registriamo un 285 deceduti. I numeri confermano che ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione della pandemia.Quindi abbiamo deciso d’interrompere qui la nostra conferenza stampa sull’emergenza Covid. I dati saranno forniti attraverso la pagina web della protezione civile. Una luce in fondo al tunnel si vede. Forza Italia adesso tocca a te essere responsabile