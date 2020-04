Emergenza Covid -19: Bilancio nazionale del 22/4/2020

Il dottore Borrelli ha presenziato alla conferenza stampa sull’emergenza Covid -19 Ecco il bialancio nazionale aggiornato al 23/04/2020 n terapia intensiva si trovano oggi 2.267 persone con un decremento di 117 meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 22871 persone, 934 meno di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 81.710 persone (+200 rispetto a ieri) Dei 2.646 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 1.073 nuovi positivi (il 40,5% dei nuovi contagi). I guariti raggiungono quota 57.576, per un aumento in 24 ore di 3.033 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.943 persone). Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 464 persone (ieri le vittime erano state 437), arrivando a un totale di decessi 25.549. l calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 851 unità (ieri il calo era stato di 10 unità) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.646 (ieri 3.370). il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati al livello più basso: 1 malato ogni 25,2 tamponi fatti, il 4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 5,3%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 189.973.