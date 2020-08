Emergenza Covid-19: Bilancio nazionale del 22/08/2020

I contagi di Coronavirus continuano a salire: in base al bollettino del 22 agosto 2020 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.071. Ieri erano stati 947 ed era dal 12 maggio che non si superava quota mille. A preoccupare sono soprattutto i casi di rientro dalle vacanze. Attenzione ai dati del Lazio: nelle ultime 24 ore si sono registrati 215 nuovi casi, un dato giornaliero mai toccato in precedenza (il precedente picco giornaliero era stato raggiunto il 30 marzo quando i casi erano stati 208). Quasi la metà dei nuovi positivi (il 45%) rientravano dalle vacanze in Sardegna.

• Attualmente positivi: 17.503

• Deceduti: 35.430 (+3, +0,01%)

• Dimessi/Guariti: 205.203 (+243, +0,12%)

• Ricoverati: 988 (0)

• di cui in Terapia Intensiva: 64 (-5)

• Tamponi: 7.940.266 (+77.674)

Totale casi: 258.136 (+1.071, +0,42%)