Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 18/04/2020

Oggi 18 aprile 2020 non c’è stata la consueta e drammatica la conferenza della protezione civile presieduta dal dottor Borrelli. Comunque la protezione civile ha diramato con un comunicato il bilancio odierno dell’emergenza Covid -19.I soggetti positivi al Covid -19 oggi sono 809 (ieri se ne contavano 355) Quindi un incremento di 454 contagi in più rispetto a ieri. In totale i contagi Covid-19 positivi sono 10771.In totale i positivi ad inizio pandemia oggi sono stati 3.491 meno 2 contagiati rispetto a ieri in cui se ne contavano 3,493. Il numero totale di contagiati in complesso è di 107.935. Rispetto a ieri, in cui erano 2563, oggi abbiamo 2200 guariti quindi c’è stato un decremento di guariti pari al 363. In totale i guariti fin dall’inizio della pandemia sono 44.927. Purtroppo si registrano ancora oggi 482 morti. Ieri se ne registravano 575 quindi nella giornata odierna c’è stato un decremento di decessi pari a 93 decessi. L’aumento dei malati e dei nuovi contagi è strettamente legato al numero di tamponi analizzati nella giornata odierna. I dati che ha diramata la protezione civile sono di 61725 tamponi analizzati, ieri erano 65705. La differenza è pari a 3980 tamponi analizzati in meno da ieri a oggi. Il rapporto tra tamponi fatti e contagi positivi al Covid 19 è di 1 malato ogni 17,7 tamponi fatti cioè il 5,7%, Questo è il secondo dato migliore da inizio pandemia dopo quello di ieri. il secondo dato migliore da inizio epidemia dopo quello di ieri. La media di questo valore è stata di 7,2%. In definitiva oggi è stata una situazione stazionaria Sono aumentati i contagi Covid-19 positivi, sono diminuiti i decessi passando dai 575 di ieri fino ai 482 di oggi. Però sono diminuiti i guariti( ieri erano 2563 oggi 2200). italiaDifficile sarà con questi dati passare alla fase 2 quella che va sotto il nome di ripresa ma che per adesso è solo una chimera.