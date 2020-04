Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 15/04/2020

Il dottore Borrelli ha nella conferenza consueta sull’ emergenza sul Covid 19 riportato i dati della giornata. I ricoverati con sintomi sono 27.643 persone, 368 meno di ieri. C’è stato un decremento dei pazienti in terapia intensiva di 107 pazienti meno di ieri, praticamente mille meno del massimo raggiunto due settimane fa: il 3 aprile erano 4.068. I deceduti sono 578 persone (ieri le vittime erano state 602), arrivando a un totale di decessi 21.645. I guariti raggiungono quota 38.092, per un aumento in 24 ore di 962 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1695 persone). C’è un aumento di malati pari a 1127 in più rispetto a ieri (erano stati 675) , i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.667 (ieri 2.972 Come detto, questi due dati assumono molto valore considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Che oggi sono stati molti più di ieri. Infatti il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 16,4 tamponi fatti, o appunto il 6,1%, il valore più basso dall’inizio dell’epidemia (negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 9,2%). Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio del contagio è 165.155.