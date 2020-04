Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 14/04/2020

Il dottore Borrelli nella consueta e quotidiana conferenza stampa riporta il bilancio sull’ emergenza Covid 19.

Il totale delle persone positive al Covid-19 è di 104291 con un incremento di 675 rispetto a ieri. Prosegue il calo sulle strutture ospedaliere ad oggi sono 3186 i pazienti ricoverati in terapia intensiva Oggi c’è stato un decremento di 74 unità I pazienti ricoverati con sintomi sono 28011 pazienti con una diminuzione di 12 rispetto a ieri La maggior parte di pazienti affetti da Coronavirus sono lievemente sintomatici o non hanno sintomi in isolamento domiciliare e sono 73904 che corrisponde al 70% dei pazienti. Il numero dei morti è 602 nuovi deceduti Il totale dei guariti sale a 37130. Rispetto a ieri sono guariti 1695 in più.