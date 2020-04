Emergenza Covid-19: Bilancio nazionale del 13/4/2020

Il dottore Borrelli ha, nella conferenza sull’emergenza del Covid-19, tenutasi a Roma nella sede della protezione civile, fatto il bilancio della giornata.

“Ad oggi il totale dei pazienti Covid positivi è di 103616 con un incremento di 1363, ieri erano stati 1984 pazienti in più.Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi i pazienti in terapia intensiva sono 3260 con un decremento di 83 pazienti in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.023 con un incremento di 176 rispetto a ieri. La maggior parte delle persone positive sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 72333, il 70 % del totale. Purtroppo il numero di deceduti è di 566 persone, ieri pari a 431 morti.I morti in totale sono 20465 solo negli USA ci sono più morti. Il totale dei guariti sale 35425 con un incremento di 1224 persone rispetto a ieri.i tamponi fatti che oggi sono stati diecimila in meno, ovvero 36717. (ieri 46720). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 11,6 tamponi fatti, l’8,6%, un valore stabile da giorni.