Emergenza Covid 19: Bilancio nazionale del 11/04/2020

Il dottore Borrelli nella consueta conferenza sull’ emergenza Covid-19 ha comunicato il seguente bilancio. Ecco le sue parole:

“Prosegue il calo della curva d’emergenza Covid-19 Il totale delle persone positivi è di 1269 pazienti contagiati dal Covid-19 con un incremento di 1996 pazienti rispetto a ieri. Prosegue anche il calo sulle strutture ospedaliere. Infatti sono diminuite le unità in terapia intensiva. Oggi sono ricoverate in terapia intensiva 3381 persone, 116 meno di ieri Il numero di ricoverati è di 28144 con un numero di 98 persone in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e sono in numero di 68.794 e sono il 69 % del totale. Oggi sono morte 619 persone (ieri le vittime erano state 570), arrivando a un totale di decessi 19468 mentre il totale dei guariti sale a 32.534,per un aumento in 24 ore di 2079 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1985 persone). Da lunedì sono stati registrati 10719 tra dimessi e guariti e quindi un terzo del totale. Il trend di crescita mostra un incremento sul valore totale di 4694 nuove persone contagiate dall’ altro ieri che porta a 152271 i casi totali. Un altro dato è il numero dei tamponi. I tamponi fatti oggi sono stati 56609 (ieri 53495).l rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 12,1 tamponi fatti, l’8,3%. Un dato leggermente più alto di ieri, ma stabile. Intanto hanno raggiunto i 963.473 i tamponi s eseguiti in tutta l’Italia.