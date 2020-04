Emergenza Covid 19: Bilancio della Campania del 20/04/2020

Totale complessivo positivi Campania: 4.135

Totale complessivo tamponi Campania: 53.548

Oggi giornata da ricordare infatti i dati che sono pervenuti dalla protezione civile sono incoraggianti ma non devono farci abbassare la guardia:C’è stato un incremento di 43 dimessi o guariti ( 18,3 %) In totale ci sono 746. In isolamento domiciliare ci sono ad oggi 2732 Oggi c’è stato un incremento di 1 solo paziente.Un decremento di 4( 14.4%) pazienti c’è stato tra i ricoverati con sintomi. In totale sono 586 Oggi non c’è stato nessun paziente in terapia intensiva ( 7.5 %) In totale ci sono 61 pazienti in terapia inteniva. Purtroppo ci sono 5 nuovi morti oggi( ieri per chi legge) ed in totale ci sono stati dall’inizio della pandemia 309.