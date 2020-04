Emergenza Covid-19: Bilancio della Campania del 12/04/2020

Ad oggi ci sono 305 dimessi in totale, rispetto a ieri ci sono 28 dimessi in più ( 8.5%) Ci sono in tutto fino a d esso 2449 in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri ci sono 114 pazienti in più in isolamento ( 68%) . I ricoverati con sintomi fino ad esso sono 526 con un decremento rispetto a ieri di 56 ricoverati ( 14,8%). I pazienti in terapia intensiva sono 82 con un decremento di 3 unità rispetto a ieri( 2.3%).Purtroppo ci sono in tutto fino ad oggi 242 deceduti Oggi , purtroppo , si contano 4 decessi in più( 6,7%) .