Emergenza Covid 19: Bilancio del Campania

Totale complessivo positivi Campania: 4.185

Totale complessivo tamponi Campania: 55.701

La situazione , fortunatamente migliora ancora in Campania. Ci sono oggi 126 guariti in più rispetto a ieri( 22,1) In totale ci sono 872 guariti. C’è stato un decremento di pazienti in isolamento domiciliare pari a 16 persone( 57%) In totale ci sono 2356 persone in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi subiscono un decremento di 54 persone( 12.9%) In totale ci sono 5321 ricoverati con sintomi in totale.Decresce il numero di pazienti in terapia intensiva.Oggi ce ne sono 3 in meno(11,4%) il numero di persone complessivamente in terapia intensiva sono 58. Oggi ci sono stati , purtroppo, 8 decessi che portano il numero di morti complessivi a 317. In definitiva si pù essere abbastanza soddisfatti della giornata.