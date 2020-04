Emergenza Covid 19: Bilancio del 25/04/2020

Oggi non c’è stata la conferenza sull’emergenza Covid -19 in Italia. Apprendiamo dal sito web della protezione civile i dati ufficiali della giornata. Le vittime sono 415 oggi (ieri le vittime erano state 420), arrivando a un totale di decessi 26.384.Ci sono 2622 nuovi guariti ( ieri erano state dichiarate guarite 2.922 persone). In totale sono 63.120 guariti. In terapia intensiva si trovano oggi 2.102 persone, 71 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 21.533 persone, 535 meno di ieri. In isolamento domiciliare 82.212 persone (-74 rispetto a ieri). I casi di Covid -19 totali sono 2357 . Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 680 unità (ieri erano stati 321) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.357 (ieri 3.021). Oggi sono stati fatti 65387 tamponi (ieri 62447). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 27,7 tamponi fatti, il 3,6%, il dato più basso da inizio epidemia In definitiva ci sono 30 guariti in meno di ieri. La terapia intensiva è di 71 persone in meno.Subiscono un decremento sia i ricoverati con sintomi. che i pazienti isolamento domiciliare. Calano i contagi Questi due parametri dipendono dal numero di tamponi fatti. Vi sono 5 morti in meno rispetto a ieri ( 420 di ieri mentre oggi ce ne sono 415) La situazione tende a migliorare , il virus progressivamente sta perdendo la sua aggressività e lievemente la sua velocità di flusso.