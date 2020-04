Emergenza Covid 19: Bilancio Campania del 27/04/2020

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 470 tamponi di cui 9 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 523 tamponi di cui 4 risultati positivi;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 54 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 60 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 111 tamponi di cui 7 risultati positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 227 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 66 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi, di cui 2 risultati positivi;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 129 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 120 tamponi di cui 8 risultati positivi

Positivi di oggi: 31

Tamponi di oggi: 1.839

Totale complessivo positivi Campania: 4.380

Totale complessivo tamponi Campania: 70.566

I dimessi di oggi sono aumentati e sono circa 58 soggetti in più rispetto a ieri( 25,8%).I totali di guariti o dimessi sono 1120 ad oggi. In isolamento domiciliare oggi c’è un decremento di 44 pazienti(52,9%) In totali in isolamento domiciliare ci sono 2299 pazienti. C’è stato un incremento di 5 ricoverati con sintomi oggi( 12,4 %). In totale ci sono 541 ricoverati con sintomi. Oggi in terapia intensiva c’è stato un decremento di 8 pazienti( 0.9%).In totale ci sono 37 pazienti in terapia intensiva. I morti oggi sono stati 7 in più rispetto a ieri( 8,1%). Il totale di decessi è pari ad oggi di 332 decessi.