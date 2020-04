Emergenza Covid 19: Bilancio Campania del 14/04/2020

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 395 tamponi di cui 11 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 126 tamponi di cui 6 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 69 tamponi, di cui 1 positivo; – ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 71 tamponi di cui 2 positivi; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 37 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 79 tamponi di cui 5 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 12 tamponi nessuno positivo; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 459 tamponi di cui 12 positivi; – Ospedale di Nola: sono stati esaminati 68 tamponi, di cui nessuno positivo; – Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 28 tamponi, nessuno positivo; – Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 96 tamponi di cui 1 positivo.

Positivi di oggi: 38 Tamponi di oggi: 1.440

Totale complessivo positivi Campania: 3.807 Totale complessivo tamponi Campania: 39.534

Il bilancio della giornata è: Ci sono 55 dimessi in più rispetto a ieri. In totale i dimessi o guariti sono fino ad ‘ora 415(11.0 %).Oggi c’è un incremento di 18 pazienti in isolamento domiciliare. Il totale è di 2394( 63.5%). I ricoverati con sintomi sono oggi 12 con un totale fino ad ora di 618 pazienti( 16,4%). Oggi ci sono due pazienti in terapia intensiva. In totale ci sono 82 pazienti fino ad oggi( 2.6%) in terapia intensiva.Purtroppo oggi si contano 12 nuovi decessi.Il totale di defunti ad oggi è di 260 persone( 6.9%)