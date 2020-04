Emergenza Covid-19: Bilancio Campania del 11/04/2020

Totale complessivo positivi Campania: 3.604

Totale complessivo tamponi Campania: 35.448

In definitiva si possono contare ad oggi 277 dimessi con un incremento di 29 dimessi in più( 7.9%) rispetto a ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono 2.335 fino ad oggi con un incremento di 62 pazienti( 66,4%). I ricoverati con sintomi sono 582 con un decremento di 18 unità(16,5%). I pazienti in terapia intensiva sono ad oggi 85 con decremento di 5 pazienti( 16,4%) Purtroppo i deceduti sono 238 in totale fino ad oggi con un incremento rispett a ieri di 7 decessi(6.8%)