El Classico della Liga finisce in blancos

La sfida tra Barcellona e Real Madrid al Nou Camp va oltre all’aspetto sportivo.

E’ infatti un confronta anche socio-politico tra il popolo catalano e quello castigliano. E’ proprio a causa di questi motivi socio -politici che questa sfida è stata rinviata.

Tutta Napoli sportiva e non sta con gli occhi attaccati a guardare questo classico spagnolo Il Barcellona, a causa della “malaciorta” azzurra, è il prossimo avversario di Champions League in una sfida che sembra improbabile.

Tale sfida per la squadra di Gattuso può essere un motivo di stimolo per fare non solo una bella figura ma anche un’impresa impossibile.

Peccato che non ci sia l’artefice della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

La squadra blaugrana adotta un 4-3-2-1 con i tre attaccanti che non danno però punti di riferimento. La prima azione è del Real Madrid con Benzema che un certo DeLa aveva definito “ vecchio” forse considerando lui ancora giovane.

L’azione si sviluppa grazie ad Isco che di tacco fa un tunnel a Piquè, Benzema il cui tiro va fuori.

La presenza di Isco è fondamentale perché ponendosi tra le linee non da punti di riferimento ai centrali del Barcellona.

Tale ruolo lo potrebbe svolgere Insigne sperando di aver risolto a febbraio i suoi problemi stagionali. Al 16’ è Casimiro ad andare vicino al goal ma Piquè salva sulla linea di porta. Il Barcellona lascia comunque giocare e il suo pressing non è asfissiante.

L’unica preoccupazione è attaccare la difesa catalana centralmente perché si può creare uno spazio utilizzato poi dalla squadra del Barca per ripartire in contropiede velocemente.

Al 17’ entra in scena anche la storia. Infatti bandiere catalane sventolano per omaggiare la perdita dell’indipendenza catalana ad opera di Ferdinando Borbone e da lì iniziarono le lotte d’ indipendenze catalane che continuano anche a giorni oggi.

Al 19’ è ancora Casimiro che mette in difficoltà il Barcellona ma è sempre Piquè ad immolarsi per la causa catalana.

Il Real Madrid è padrone della partita.

Al 25’ un tiro di Benzema “il vecchio” viene respinto col piedone da Terstegen.

Ma svegliare il can che dorme non conviene.

Il Barcellona con Jordi Alba mette un cross in mezzo che Cortuois respinge centralmente e Lionel Messi dopo averlo raccolto lo calcia ma è Sergio Ramos come capitano senza paura ad immolarsi per la causa dei Blancos e respinge.

La forza degli attaccanti barcellonesi è che sono tre “Falsi nueve” che non danno punti di riferimento.

Al 40’ Messi lancia Jordi Alba, una vera spina da cui Di Lorenzo dovrà stare attento, manca il goal. Valverde al 45’ mette fuori di poco.

Nel secondo tempo il Barcellona entra in campo con un altro piglio. Anche se il Real Madrid cerca in contropiede di portarsi in vantaggio.

Al 55’ protesta politica e civile dei tifosi e del popolo catalano. Entrano palloncini in campo e cori che costringono il direttore di gara a sospendere la gara per un 1’.

Al 66’clamoroso al Nou Camp Messi colui che dicono essere il degno erede di Re Diego Maradona manca un goal fatto in maniera goffa.

Il Real Madrid risponde in contropiede. Valverde esce palla al piede al limite dell’area tira sul braccio del sub entrante Vidal il pallone ritorna tra i suoi piedi e lo passa a Benzema che da vecchio manda fuori.

Alla fine della grande sfida c’è un solo vincitore.

Lo spettacolo riassunto nell’intensità della partita e dalle coreografie sugli spalti.

Il Napoli dovrà andare in Catalogna senza timori reverenziali ma con il rispetto che meritano la storia ed i campioni del Barcellona.