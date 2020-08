Edo DeLa:” Serve affetto e professionalità, per dare tranquillità al giocatore

Alla conferenza di presentazione di Osimhen e Rrahmani parla anche il vice presidente del Napoli e figlio del patron azzurro.

Edo DL sull’integrazione dei nuovi cosa state facendo?

“Li facciamo sentire a loro agio, a casa, risolvendo ogni loro esigenza. Proviamo a creare un ambiente di serenità e tranquillità. Serve affetto, ma anche professionalità, per dare tranquillità al giocatore per rendere al meglio e fare una vita in famiglia, da sportivi”.

Per Edo DL, come vivi la squadra ogni giorno?

“Oltre a quanto vedete in campo, dando il massimo per arrivare al top alla prima giornata, poi fuori si crea un ambiente d’armonia, sono tutti bravi ragazzi che ci mettono impegno dopo questo periodo difficile per tornare anche loro ad una vita normnale con uno stadio pieno. Sui nuovi non posso ancora dire niente, è chiaro che Osimhen può stupirci e Rrahmani già lo conosciamo in Serie A”.