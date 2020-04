Ecco un probabile calendario stilato dalla UEFA

Secondo quanto riportato dagli spagnoli di ‘Cadena Ser’, la Uefa, federazione calcistica europea, avrebbe raggiunto un accordo con l’Eca per una possibile ripartenza dei campionati, compresa ovviamente la Serie A, e delle coppe del Vecchio Continente. Stando alla fonte iberica, le competizioni nazionali potrebbe ripartire nel mese di giugno, mentre quelle continentali ad agosto con la possibilità, se dovesse esserci poco tempo, di giocare delle sfide secche in campo neutro invece del consueto doppio confronto. Viene comunque sottolineata la tutela della salute dei giocatori e di tutti gli addetti ai lavori. Nel caso quindi di una ripartenza, i giocatori avrebbero 21 giorni di vacanza al termine di tutti i tornei per poi ricominciare verso la fine di settembre con la stagione successiva.