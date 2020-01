Ecco quando firma Politano

Inter e Napoli avrebbero trovato l’accordo definitivo per Matteo Politano in azzurro. Il collega Ciro Venerato di ‘Rai Sport’, intervistato da ‘CalcioNapoli24’, racconta infatti dell’intesa raggiunta questa mattina tra i due club. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto, per ulteriori 19 milioni, fissato nel 2021. A tali cifre si dovrebbero aggiungere 2,5 milioni di euro di vari bonus legati al rendimento del club e del giocatore. Per Politano, che dovrebbe svolgere le visite mediche lunedì mattina, un contratto fino al 2024 da 2,2 milioni di euro più 200 politsnomila euro di bonus