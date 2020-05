Ecco quando ci sarà il responso dei tamponi sugli azzurri

Ultima giornata di esami medici a domicilio per i giocatori del Napoli, per Rino Gattuso e per gli otto componenti del suo staff tecnico. Il menù di oggi prevede l’esecuzione del secondo tampone, dei test sierologici e degli esami del sangue di routine.

I risultati sono attesi per venerdì sera e se dal laboratorio dell’Università Federico II arriveranno buone notizie, non ci saranno più ostacoli per la ripresa degli allenamenti individuali a Castel Volturno, che scatteranno durante il weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana. Il centro sportivo era stato già sanificato subito dopo l’improvvisa chiusura dello scorso 12 marzo ed è pronto ad accogliere i giocatori, che a loro volta non dovranno sottoporsi a ulteriori periodi di quarantena, visto che sono rimasti tutti in città e si sono tenuti in forma nei limiti del possibile: lavorando nelle loro abitazioni durante il lockdown.