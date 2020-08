Ecco perchè Ringhio vuole a Napoli Sokratis

Rino Gattuso conosce molto bene Sokratis s e per questo lo ha richiesto. I due hanno vestito insieme la maglia del Milan nella stagione 2010/11 quando il difensore greco, ora all’Arsenal, aveva appena 22 anni ed era da poco sbarcato in Italia dopo un’esperienza al Genoa. Per questo motivo Gattuso, che in questi anni lo ha seguito, lo ha chiesto al Napoli come rinforzo di qualità ed esperienza – a costo zero per il cartellino – per completare il reparto