Ecco l’ultima Inter casalinga del 2019-20

La squadra interista scende per l’ultima volta alla Scala del calcio per la stagione 2019-20. Per questa sfida contro il Napoli Conte sceglie questi undici giocatori

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. A disp. Padelli, Berni, Godin, Lautaro Martinez, Moses, Ranocchia, Young, Eriksen, Esposito, Pirola, Agoume, Skriniar. All. Conte.