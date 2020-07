Salvini a Sorrento si scaglia contro il governo Conte

Il senatore Salvini è intervenuto come ospite al covegno organizzato da ALIS. Il senatore è stato intervista da Nicola Porro giornalista di Rete 4. Il senatore ha parlato della situazione socio economica dell’ Italia affermando che per rilanciare la situazione ormai critica del paese sarebbe utile fare due operazioni. La prima operazione limitare la burocrazia italiana molto pesante che è stata la causa del ritardo della cassa integrazione per molte persone che sono in difficoltà economiche. La seconda sarebbe detassare sempre questa porzione di popolazioni. Inoltre ha proposto l’idea della linea veloce in alta Italia e ha cercato una ricetta per rilanciare nonn solo il settore navale ma anche il turismo nel Meridione e nel sud. Alla domanda del giornalista Porro sull’ elezioni spera che si facciano al più presto non per un suo successo personale e del suo partito ma soprattutto, a detto sua, per avere un governo che abbia la la capacità di prendere una decisione nel bene e nel male. Questa sempre a detta sua , è una grave pecca del governo presieduto da Conte. Ha poi criticato la ministra Azzolina definendola una ” deficiente incapace” che a Luglio ancora non ha stabilito come i bambini e i ragazzi quando possono andare a scuola il tutto a discapito delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.Infatti passaggio significativo è stato: ” Come è possibile pensare di mandare a scuola alle 7,00 i bambini per le persone che lavorano, una follia.Ha ribatito senza mezzi termini che questo è l’unico governo europeo che ha promesso un premio agli eroi del Covid 19- Fino a questo momento, nessun operatore sanitario che ha sacrificato la propria vita per salvaguardare quella del popolo italiano ha ricevuto un mezzo euro in più rispetto alla sua busta paga.