Ecco l’animale da cui potrebbe aver avuto origine il virus killer

Tutto incominciò da questo animale. Non è una storia bella ma è la storia di un animale da cui ha avuto origine il virus che oggi giorno ha ucciso milioni di persone e che ha stravolto le abitudini dell’umanità intera. Forse tutto è cominciato da un piccolo animale chiamato Rhinolophus siamensis Pipistrello insettifero che è alloggiato nella provincia cinese meridionale dello Yuman e in Thailandia, Vietnam e Laos settentrionali. Lungo 60 mm e avente un peso di 20 g Contiene piccoli Cronavirus detti SARS Like. Sono detti così perché contengono gli stessi virus che scatenarono la SARS nel 2002-2003. Nel 96% delle sequenze il virus SARS 2 è simile a quello del pipistrello Poi ci sta una piccola regione che si chiama Rb Questo è il punto esatto dove il virus codifica il punto esatto dove si lega il recettore dell’uomo. Cambiando forma è più efficace nell’ entrare nelle cellule. Tale mutazione non si sa dove e quando si ha avvenuta. Probabilmente questa mutazione è intervenuta o in ospite intermedio o nell’uomo stesso. Si pensava che il Pangolino poteva essere l’ospite intermedio dove si sarebbe avuta la mutazione. Si pensava inoltre che in questo ospite, ci sarebbe stata la ricombinazione del virus ed il passaggio all’ uomo ma anche il pangolino potrebbe essere scagionato, in quanto il virus non è simile a quello dell’uomo. In realtà il virus quando è venuto a contatto con l’uomo potrebbe aver completato il suo ciclo nel corpo umano, essendo un virus a RNA può mutare sempre e ogni volta che replicano sbagliano dei pezzi. Quando trova un pezzo si sequenza genetica che funziona bene allora procede in maniera spedita. In Italia ci sono 35 specie di pipistrelli alcuni come quelli studiato nell’bistituto zooprofilattico di Padova mostra il virus della Rabbia ma non quello del Cv19.Lo. studio del sistema immunitario che vive in perenne infezione potrebbe essere importante per combattere questa emergenza.