Ecco la situazione COVID 19 ieri in Campania

Ieri i dimessi hanno subito un incremento di 44 guariti(30.9%). In tutto vi sono 1376 guariti. In isolamento domiciliare c’è stati un decremento di 22 pazienti( 49,8%).In tutto ci sono 2224 pazienti in isolamento domiciliare.I ricoverati con sintomi hanno anche loro subito un decremento di 8 pazienti ieri( 10,5%). I ricoverati con sintomi sono in totale 450. Ci sono 2 pazienti in meno in Terapia intensiva( 0,6%). In terapia intensiva ci sono 27 pazienti. I decessi ieri sono stati 3( 8,1%).Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia in campania è di 362 pazienti).