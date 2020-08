Ecco il programma per la grande sfida del Camp Nou

Il Napoli si metterà in viaggio, direzione Barcellona, venerdì prossimo dopo l’allenamento della vigilia che sarà sostenuto a Castel Volturno. Come riferito da Mundo Deportivo, gli azzurri non si alleneranno dunque al Camp Nou, come succede nelle trasferte di Champions League. In Catalogna ci sarà direttamente la conferenza stampa di Rino Gattuso e un calciatore venerdì pomeriggio, ma si tratterà di una conferenza telematica a causa delle nuove norme anti-Covid.