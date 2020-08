Ecco il primo Napoli 2020-21

Ecco il Napoli che affronterà la prima gara contro la perdente del primo match. Nella distinta non sono presenti i nomi di Allan, Fabian Ruiz, Nikola Maksimovic e Mario Rui, gli ultimi tre alle prese con problemini fisici. Rino Gattuso dovrebbe schierare un 4-3-3: chance per Milik e Younes in attacco, Gaetano a centrocampo e Luperto in difesa. Sono out anche i diversi calciatori aggregati ma sul piede di partenza (Tutino, Machach, Bifulco). Di seguito la formazione ufficiale.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Gaetano; Politano, Milik, Younes. A disposizione: Contini, Ospina, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Ounas, Lobotka, Mertens, Insigne, Rrahmani, Elmas, L