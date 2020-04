Ecco il decreto regionale del 19/04/2020

Ecco il documento originale con cui il governatore Vincenzo De Luca ordina la chiusura di Saviano indicandola come zona rossa. Il provvedimento è stato preso in virtù dell’assurdo comportamento tenuto dalla popolazione di Saviano ai funerali del sindaco e mdico chirurgo Sommese ucciso dal CV19. Tale comportamento potrebbe, non avendo rispettato le norme anti Covid 19 determinare nuovi contagi anche oltre la zona di Saviano. Quindi la decisione della regione campana nella persona del Governatore De Luca è stata tanta immediata quanto decisa propria nello stile del governatore.

Di seguito il testo originale dell’ordinanza

ORDINANZA (1)