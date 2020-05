Ecco il calendario del Ciclismo al tempo del COVID-19

L’Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato ufficialmente il calendario delle gare in programma nel 2020 che prevederà un’altissima concentrazione di gare quasi in contemporanea a causa degli slittamenti dovuti all’emergenza Coronavirus. Si partirà infatti il primo agosto con le “Strade Bianche” in Italia e si concluderà, sempre nel nostro Paese, il 31 ottobre con il “Giro di Lombardia”. Confermate le date del Tour de France (dal 29 agosto al 20 settembre) che si correrà in concomitanza con la Tirreno-Adriatico. Il Giro d’Italia è invece previsto dal 3 al 25 ottobre e andrà a incrociarsi con molte classiche del Nord (Liegi-Bastogne-Liegi, Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, Giro delle Fiandre), mentre la Vuelta Espana si correrà dal 20 ottobre all’8 novembre. Questo il calendario completo:

-1st August: Strade Bianche (Italy)

-5-9 August: Tour de Pologne (Poland)

-8 August: Milano-Sanremo (Italy)

-12-16 August: Critérium du Dauphiné (France)

-16 August: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

-25 August: Bretagne Classic – Ouest-France (France)

-29 August -20 September : Tour de France (France)

-7-14 September: Tirreno-Adriatico (Italy)

-11 September: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

-13 September: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

-29 September -3 October: BinckBank Tour

-30 September: La Flèche Wallonne (Belgium)cic

-3-25 October: Giro d’Italia (Italy)

-4 October: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

-10 October: Amstel Gold Race (the Netherlands)

-11 October: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

-14 October: A Travers la Flandre (Belgium)

-15-20 October: Gree – Tour of Guangxi (China)

-18 October: Tour des Flandres (Belgium)

-20 October – 8 November: Vuelta Ciclista a España (Spain)

-21 October: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

-25 October: Paris-Roubaix (France)

-31 October: Il Lombardia (Italy)