Ecco gli squalificati dell’ultima giornata di campionato!

Dopo l’ultima giornata di campionato il giudice sportivo ha squalificato per una giornata dieci giocatori, che non saranno dunque a disposizione dei vari allenatori per la prima giornata della prossima stagione. Si tratta di: Sofyan Amrabat, Francesco Cassata, Kristoffer Askildsen, Cristian Romero, Stefan De Vrij, Berat Djimsiti, Jasmin Kurtic, Andrea Masiello, Gary Medel e Federico Peluso.