Ecco gli arbitri della prossima di campionato di serie A
Ecco gli arbitri della prossima di campionato di serie A
CAGLIARI – MILAN Sabato 11/01 h. 15.00
ABISSO
RANGHETTI – ROCCA
IV: DIONISI
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
FIORENTINA – SPAL
LA PENNA
BACCINI – BRESMES
IV: ABBATTISTA
VAR: DI PAOLO
AVAR: VALERIANI
H. VERONA – GENOA h. 18.00
MARIANI
BINDONI – DI IORIO
IV: CHIFFI
VAR: VALERI
AVAR: LO CICERO
INTER – ATALANTA Sabato 11/01 h. 20.45
ROCCHI
CARBONE – GIALLATINI
IV: DOVERI
VAR: IRRATI
AVAR: VIVENZI
LAZIO – NAPOLI Sabato 11/01 h. 18.00
ORSATO
TEGONI – GALETTO
IV: GIUA
VAR: PAIRETTO
AVAR: SCHENONE
PARMA – LECCE Lunedì 13/01 h.20.45
FABBRI
CECCONI – COLAROSSI
IV: SOZZA
VAR: MASSA
AVAR: LIBERTI
ROMA – JUVENTUS h. 20.45
GUIDA
MELI – FIORITO
IV: GIACOMELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – BRESCIA
CALVARESE
GORI – MUTO
IV: MANGANIELLO
VAR: DI BELLO
AVAR: MANGANELLI
TORINO – BOLOGNA
PICCININI
PRENNA – MONDIN
IV: MARINI
VAR: BANTI
AVAR: DE MEO
UDINESE – SASSUOLO h.12.30
VOLPI
PERETTI – COSTANZO
IV: PASQUA
VAR: MARESCA
AVAR: LONGO