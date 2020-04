Ecco cosa si sta facendo per sconfiggere il virus Killer

La Lotta al Covid-19 si fa più intensa anche nessuno dei farmaci attualmente utilizzati hanno superato i test sulla sperimentazione. Test utili perché solo dopo questi potremmo avere delle sicurezze e potremo vedere una luce che è difficile intravedere in questo periodo

Azione del Covid-19

E’ importante conoscere come agisce il CV19. Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), entra nell’organismo attraverso le vie aeree e penetra nelle cellule degli alveoli polmonari legando specifiche molecole. Nella cellula il virus killer entra attraverso due porte: La prima è il recettore dell’ACE( Enzima che converte l’Angiotensinogeno) e l’altra porta che è il recettore dell’Acido Tialico. Una volta entrato nella cellula esso si ripiega e si lega a proteine virali specifiche all’interno della cellula. Qui si duplica e scatena una potentissima risposta immunitaria ed infiammatoria che porta alla produzione di una produzione abnorme di citochine. Questa risposta va sotto il nome di che hanno un effetto tossico sulle stesse cellule. Si parla di “tempesta di citochine”.

Azione degli Anti-reumatoidi

Ecco per questo motivo si stanno utilizzando due farmaci che nella normalità vengono utilizzati nell’artrite reumatoide. Essi sono : il Toce utilizzato dal gruppo di Ascierto dell’Istituto Pascale e l’ l’Eculizumab che viene somministrato ai pazienti che sono ricoverati nei presidi ospedalieri di Pozzuoli, Ischia, Frattamaggiore e Giugliano e sono sotto la lente di un centro di ricerca statunitense. Entrambi farmaci hanno dato al momento buoni risultati. Entrambi vengono somministrati nella terapia dell’artrite reumatoide (l’Eculizumab anche nella malaria) La differenza tra i due farmaci è quando e dove agiscono. Infatti mentre l’Eculizumab agisce a monte della cascata infiammatoria, il Toce agisce solo nella parte finale. l’Eculizumab si sta utilizzando su venti pazienti – attualmente il maggior numero di casi al mondo. Tale farmaco è un anticorpo monoclonale prodotto con la tecnologia del Dna ricombinante e approvato per il trattamento di malattie rare: Tali malattie rare sono la sindrome emolitico uremica atipica e l’emoglobinuria parossistica notturna L’ Eculizumab legandosi al C5 impedisce l’azione della C5 convertasi e quindi tutte le fasi successive conseguenti alla sua scissione: sintesi di C5a e formazione del complesso C5b-9. Ne deriva un blocco dell’azione cito-lesiva e pro-infiammatoria del complemento. Un aspetto importante dell’azione di Eculizumab, e da tenere ben presente, è dato dal fatto che la prima fase di attivazione del complemento non viene interessata dal farmaco e quindi le difese immunitarie legate soprattutto all’azione di C3b rimangono integre. Questo spiega la mancanza di complicanze infettive associate al suo impiego.

Il complesso C5b-9 svolge però una azione importante nel neutralizzare un batterio Gram-, la Neisseria Meningitidis, dotato di un rivestimento resistente alle comuni difese immunitarie cellulo-mediate. Il blocco del complemento aumenta quindi il rischio di meningite. Per questo motivo l’uso di Eculizumab richiede una vaccinazione specifica verso questo batterio, da farsi prima dell’uso del farmaco, con un vaccino specifico (tetravalente coniugato), facilmente reperibile.

Il Tocilizumab è stato sperimentato in Cina[5] e in Italia contro gli effetti del virus SARS-CoV-2 nel corso della pandemia di COVID-19 del 2019-2020. In Italia, nell’ambito di una collaborazione tra Azienda Ospedaliera dei Colli (Ospedale Monaldi) e Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori Fondazione Pascale, sono stati trattati con tocilizumab due pazienti affetti da polmonite severa da COVID-19.

Il primo utilizzo del farmaco in Italia nel trattamento dell’infezione da COVID-19 durante la pandemia del 2020 è stato reso possibile da una stretta collaborazione tra il direttore della Unità operativa complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, il dott. Paolo Ascierto (direttore dell’Unità Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli), e ricercatori cinesi della Università di scienze e tecnologia della Cina.

A distanza di 24-48 ore dall’infusione, sono stati evidenziati nei pazienti trattati dei miglioramenti definiti incoraggianti dai medici curanti.[6]

In Cina sono stati trattati ventuno pazienti, che hanno mostrato importanti segni di miglioramento del quadro clinico già nelle prime 24-48 ore dall’inizio della terapia. Ai primi di marzo, le autorità sanitarie hanno approvato l’uso di questo farmaco inibitore dell’interleukina 6, una citochina coinvolta nell’infiammazione sistemica secondaria derivante dall’artrite reumatoide

Terapia plasma -convalescente o iper immune

Altra terapia è la terapia plasma -convalescente o iper-immune. Tale terapia è praticata da secoli nel trattamento di molte malattie infettive. Nell’ ultimo ventennio ha dato buoni risultati nella cura della SARS, e Suina HINH-1. I pazienti Covid -19 positivi che sono guariti adesso sono sottoposti a Plasmaferesi. La plasmaferesi consiste nel prelievo di sangue da un soggetto, con immediata separazione della componente liquida da quella corpuscolata (globuli rossi, globuli bianchi e trombociti) il tutto grazie all’ausilio di un separatore meccanico automatizzato, separatore cellulare, che funziona a cicli costituiti da una prima fase di prelievo ematico – con separazione e raccolta del plasma – e da una successiva fase di re-infusione della componente corpuscolata La tecnica di plasmaferesi permette di ottenere anticorpi monoclonali necessari alla lotta al virus killer Covid-19. E’ quello che stanno cercando di fare a Pavia. Il plasma per essere efficace deve mantenere molti anticorpi neutralizzanti. Da ogni donatore si ottengono 5-600 ml di plasma che possono aiutare almeno due malati.

Desametasone

Il desametasone, uno steroide utilizzato come antinfiammatorio; l’azitromicina, un antibiotico usato anche contro le infezioni delle vie respiratorie. Recovery sarà inoltre modulabile e potrà sperimentare nuovi trattamenti e farmaci, adeguandosi alle necessità e ai progressi della ricerca scientifica sul CV19 Ma il cortisone agisce ha una funzione protettiva poiché non ci sono pazienti ricoverati in pregresso trattamento cortisonico

Colchicina

Un altro farmaco utilizzato nella terapia del Covid-19 e la colchicina. La colchicina La colchicina è un alcaloide originariamente estratto dalle piante del genere Colchicum (in particolare il Colchicum autumnale) e presente anche in piante del genere Gloriosa, Androcymbium e Merendera La colchicina si lega alla sub-unità fondamentale dei microtubuli, la tubulina, causandone la depolimerizzazione. Ciò determina un effetto antimitotico sulla cellula che viene bloccata allo stadio di metafase per la mancata genesi del fuso mitotico. Sebbene l’elevata tossicità della colchicina ne impedisca l’uso come composto antitumorale, tale azione consente di inibire la motilità cellulare impedendo ai leucociti di raggiungere l’area d’interesse e bloccandone l’attività fagocitaria. In pratica va a bloccare la duplicazione cellulare. Questa azione viene compiuta sia all’azione del virus che su ai leucotrieni. Oltre a tale azione la colchicina è anche in grado di inibire la produzione del leucotriene B4.

Idrossiclorichina

Altro farmaco è la Idrossiclorichina sperimentata da un gruppo di ricercatori francesi a Marsiglia. Il Prequil, nome commerciale, può essere utile nella lotta al Covid 19 perché trasforma il ph acido presente nella cellula polmonare in ph basico. Cosi facendo debella l’azione del virus che per essere potente deve trovare un ph acido nella cellula polmonare L’Idrossiclorichina però è tossica per i soggetti cardiopatici e per quelli che hanno all’ Elettrocardiogramma un sopraslivellamento del tratto ST.

Azione dell’Eparina

Passiamo infine alla trombosi. Trombosi che è scatenata dalla potentissima reazione infiammatoria che si viene ad essere legata all’infezione, Anche queste è scatenata dalla potentissima reazione infiammatoria legata all’infezione. Le stesse citochine di cui sopra nominata possono determinare la CID o coagulazione intravascolare disseminata (CID) che è responsabile dei micro-trombi diffusi riscontrati nelle autopsie. La coagulazione intravascolare disseminata è una condizione in cui si sviluppano piccoli trombi all’interno di tutto il torrente circolatorio che ostruiscono i vasi di piccolo calibro. L’aumento della coagulazione causa la riduzione delle piastrine e dei fattori della coagulazione necessari per controllare il sanguinamento, causando un sanguinamento eccessivo. Ecco perché nei pazienti ospedalizzati si utilizza l’ eparina, per ridurre il rischio di trombosi, conseguenza dell’infiammazione legata all’infezione. Il CV19 può generare due processi patogenetici. Il primo è l’infezione e il secondo e l’infiammazione sistemica. La prima si può sviluppare a livello polmonare equi è utile agire subito e la seconda difficile contenere (che va trattata in modo quasi simile ad un rigetto da trapianto). L’eparina è un principio attivo anticoagulante, in grado – come tale – di rallentare o interrompere il processo di coagulazione del sangue; è invece incapace di promuovere la dissoluzione dei coaguli già formati, che viene altrimenti favorita dai prodotti di un’altra categoria farmaceutica, quella dei fibrinolitici In corso di COV19 e non solo, è utile fare il dosaggio di questi parametri. Le piastrine che diminuiscono. Aumento abnorme dei valori del D-Dimero che non sono altro che i prodotti di degradazione del fibrinogeno e quindi di conseguenza ci sarà una diminuzione di fibrinogeno. Inoltre una glicoproteina plasmatica ad azione anticoagulante indipendente dalla vitamina K. Questa molecola – potenziata nella sua azione fino a 2000 volte dal legame con l’eparina – è in grado di inibire diversi fattori della coagulazione, in particolare la trombina e il fattore Xa. Mentre l’eparina non frazionata possiede un’attività inibitoria sia verso il fattore Xa che verso la trombina, le eparine a basso peso molecolare inattivano preferenzialmente il fattore Xa.

Azione contro il CV19

Per combattere questo virus, in conclusione, bisogna monitorare i pazienti positivi e, se compaiono sintomi respiratori, iniziare il trattamento già a domicilio con farmaci che riducono la carica virale (antivirali e antimalarici). Nei pazienti ospedalizzati oltre alla terapia antivirale vanno aggiunti farmaci modulatori della risposta infiammatoria e degli effetti derivanti da questa risposta (come l’aumentata coagulazione); se il danno polmonare è severo serve la ventilazione polmonare. Tutti questi farmaci che al momento sono sotto il vaglio della sperimentazione, vanno agire solo sui meccanismi infiammatori che possono portare alla produzione di citochine che possono scatenare la fase terminale della malattia caratterizzata dalla Polmonite cronica ed in ultima analisi dalla sindrome da distress respiratoria.

Conclusioni

Nessuno dei farmaci utilizzati hanno un’azione retrovirale e quei pochi utilizzati non hanno dato nessun buon risultato. E’ utile quindi prima di trovare farmaci adatti affidarsi alle misure di contenimento e di restare a casa e per chi deve scendere per motivi urgenti o di lavoro munirsi di guanti e mascherine e soprattutto la parola d’ordine è distanziamento sociale.