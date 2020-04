Ecco cosa avrebbe confidato Milik agli amici

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik avrebbe già confidato agli amici di voler lasciare gli azzurri al termine della stagione. In occasione del suo 26° compleanno festeggiato a febbraio, il giocatore sarebbe stato abbastanza esplicito in merito, con l’idea di cambiare aria sempre più forte di settimana in settimana. Non c’è accordo per il rinnovo di contratto e tante squadre sarebbero pronte a muoversi, tra cui anche Inter, Juventus e Schalke 04. De Laurentiis lo valuta tutt’ora non meno di 60 milioni di euro.