Ecco come l’America ha bruciato Trump. E il mistero del vaccino anti Donald

Di Vincenzo Famiglietti

Burrascosa la disfatta per Donald Trump. Anche se i repubblicani hanno tenuto duro in alcuni stati (per esempio la Florida), il neo presidente Usa, Joe Biden, ha vinto anche laddove-Arizona e Georgia- per i democratici è sempre stata un’impresa farsi spazio.

Ma come è maturata la sconfitta del Tycoon newyorkese?

Fino all’esplosione della pandemia, Trump era in netto vantaggio nei sondaggi. Ci riferiamo alla metà di febbraio, circa. Le ragioni: sotto l’amministrazione Trump l’economia americana era in buona ripresa, i tassi di disoccupazione volavano ai minimi storici. la sua linea nazionalistica e protezionistica piaceva a molti cittadini, così come il suo atteggiamento in politica estera: nel suo quadriennio gli Usa erano stati maggiormente interessati alla vicende di casa propria, e si erano a mano a mano svestiti dei panni di guardiani del mondo. Trump aveva chiuso dei fronti di guerra, tipo Iraq ed Afganistan, aperti da suoi predecessori (Bush, ndr) e non ne aveva aperti di nuovi. Non era insomma un presidente guerrafondaio. Almeno fino al grave passo falso dell’assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani, avvenuto il 3 gennaio, mentre si trovava in missione diplomatica in Iraq.

Frattanto Joe Biden partiva da super sfavorito. A molti non piaceva il suo essere poco ringhioso, l’eccessiva calma che ostentava. Una parte dell’opinione pubblica considerava Biden avversario troppo floscio per sconfiggere lo smisurato Ego di Trump.

Ma pronostici ed equilibri sono stato ribaltati, per non dire sconvolti dall’esplosione del Covid.

Trump ha gestito nel peggior modo possibile la pandemia. Le agenzie di sicurezza Usa (Cia, Nsa e tante altre) sapevano da mesi cosa stesse succedendo in Cina. Soprattutto grazie al continuo spionaggio operato dai propri satelliti. Addirittura, indiscrezioni dagli Usa, raccontano che i satelliti avessero rilevato un sospetto ed inusuale andirivieni da molte strutture sanitario della zona di Wuhan già dall’estate 2019.

L’America sapeva e non è intervenuta. Secondo i soliti complottisti, ciò si sarebbe verificato già in occasione degli attacchi di Pearl Harbour e poi dell’11 settembre. Ma questa è un’altra storia.

Cert’è che coi mezzi illimitati di cui dispone, il governo Usa avrebbe potuto già ad inizio anno lanciare un allarme globale per il Covid 19, ma è rimasto in discutibile attesa di eventi, poi precipitati. Dall’altro capo del mondo, le autorità cinesi cercavano di non far trapelare nulla e di insabbiare le proprie gravi responsabilità. Ma perché gli americani sono rimasti a guardare? Per volere dello stesso Trump, of course. Il presidente, lo ha dichiarato lui stesso ad uno storico cronista del Wp, fu avvisato della pericolosità del nuovo virus il 28 gennaio, nel corso del briefing mattutino coi responsabili dei servizi segreti. Ma Trump scelse la linea del fermi tutti, per non allarmare la popolazione. Strategia suicida per l’America e per il mono intero.

E alle urne il 3 novembre gli elettori americani hanno presentato il salatissimo conto al Donald. Lo hanno bocciato, accusandolo di aver fallito nella sua battaglia con il Covid, la più grave dell’ultimo secolo.

Trump si pavoneggiava su ipotesi negazioniste che non sono piaciute alla maggior parte degli elettori. Lo stesso presidente –a cui comizi affluivano migliaia di scalmanati fans senza mascherina o distanziamento fisico-si era ammalato di Covid. Ovvio che un cittadino si ponesse la domanda di come potesse tutelare la salute di 500 milioni di anime un capo assoluto che non era stato in grado neppure di tutelare la sua di salute. Intanto, la linea Biden guadagnava consensi: il neo presidente ha dal principio posto in cima al suo programma la lotta alla pandemia e la prevenzione attraverso l’uso della protezione facciale.

Infine una coincidenza, forse non casuale: il colosso farmaceutico americano Pfizer ha annunciato il primo vaccino anti-covid appena pochi giorni dopo la vittoria democratica. Trump da parte sua aveva cercato di tirare per mesi il coniglio dal cilindro che forse gli avrebbe consentito di vincere le elezioni, e cioè la dichiarazione al mondo che l’agognato vaccino fosse pronto sotto la sua amministrazione. Ma evidentemente qualcuno, non a caso, gli ha remato contro…