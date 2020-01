Ecco chi è Mateta , l’uomo nuovo dell’agenda di Giuntoli.

Mateta è un centravanti ambidestro, abile tecnicamente e forte fisicamente, è dotato di un ottimo senso del gol. Bravo nel controllo palla e nel gioco aereo, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Emmanuel Adebayor, mentre lo stesso Mateta ha dichiarato di ispirarsi a Zlatan Ibrahimović.[2][3] Cresciuto nel settore giovanile del Drancy, nel 2014 passa allo Châteauroux. Il 6 gennaio 2016 firma il primo contratto professionistico con il club rossoblù, della durata di tre anni.[4] Il 15 settembre, dopo essersi messo in mostra nella squadra militante in National, viene acquistato per 5 milioni di euro complessivi dall’Olympique Lione, con cui si lega fino al 2021.[5] Debutta in Ligue 1 sei giorni dopo, in occasione della vittoria per 5-1 contro il Montpellier.[6][7]

Dopo aver trascorso il resto della stagione con la seconda squadra, il 29 giugno 2017 viene ceduto in prestito stagionale al Le Havre[8], disputando un ottimo campionato a livello individuale, con 19 reti complessive segnate.[9][3] Il 29 giugno 2018 si trasferisce al Magonza, con cui firma un quinquennale.[10]