E’ tornato Ibracadabra.Il diavolo rosso-nero

Il Milan affronta il Cagliari con la sua stella princiale, Ibra. La partita è intensa e veloce ma fino al 20′ minuti latitano le azioni pericolose. Il Cagliari con il suo centrocampo fraseggia molto bene mentre il Milan si affida alle magie di Ibra. Lo svedese arretra per favorire gli inserimenti dei suoi compagni. Al 19’ prima azione di rilievo. Scambio Theo Hernandez – Chala. Il terzino rossonero entra in area e sferra un tiro che Olsen devia in angolo. Su conseguente angolo Chala tenta l’Euro-goal ma Olsen respinge. A centrocampo per il Cagliari la fa da padrone Naingolann ma anche Nandez e Rog svolgono una buona partita.Al 25’ Pellegrini tenta con un cross di mettere in difficoltà Donnarumma. Il Milan risponde al 30 ‘ con la prima magia di Ibracabrabà che di testa colpisce un pallone fornitogli da un cross di Leao. Su conseguente calcio d’angolo Leao manca il goal da pochi passi. Al 36’ Donnarumma compie una prodezza su pallonetto di Nandez. Il primo tempo finisce 0-0. Il secondo tempo inizia con il Milan che fa le cose sul serio. Al 47 pallonetto di Chala per Leao che beffa Olsen. Il Cagliari reagisce con una rovesciata di Simeone alta. Il Milan grazie alla presenza di Ibra gioca più sereno mentre il Cagliari può solo fraseggiare. Tra i migliori del Cagliari, Rog che sia Sarri che Ancelotti mai hanno avuto fiducia in lui. Al 64’ Ibra segna il suo primo goal in serie A in questa nuova avventura rosso-nera. C’è un cross rasoterra e Ibra non si fa pregare confermando il detto “ Dio perdona, Ibra no” .La squadra intorno a lui gli rende omaggio e si aggrappa fisicamente addosso a lui. La favola del Cagliari finisce qui. La squadra appare appagata e stanca, 100 anni si fanno sentire, e poco convinta dei propri mezzi.Neanche l’entrata Di Castro cambia l’andamento della sfida La partita è finita e Ibra è tornato.